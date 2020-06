Sloweniens Gesundheitsminister hat erst am Montag gedroht, die Grenze zu Kroatien wieder zu schließen, sofern sich die Infektionszahlen in dem Nachbarland weiter verschlimmern. Nun haben gleich beide Länder ihre Corona-Maßnahmen und Einreisebestimmungen für Länder verschärft, in denen sich die epidemiologische Lage verschlechtert hat.