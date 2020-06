8000 Firmen an Projekt beteiligt

Insgesamt an die 9000 Gebäude im deutschsprachigen Raum waren auf der Internetseite der Aktion aufgelistet, dabei haben sich mehr als 8000 Firmen zur Teilnahme an der Aktion bereit erklärt. Zwei Tiroler Firmen, die in Telfs beheimatete „Hosch Tontechnik und Veranstaltungsservice“, und „Eventus Veranstaltungstechnik“ in Volders, brachten jeweils im Ober- und im Unterland ein Gebäude zum tiefroten Strahlen im Sinne ihres Protests.