Die mit Spannung erwartete Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-Untersuchungsausschuss hat am Mittwoch für Emotionen gesorgt. So kam es zuerst zu einer Diskussion, ob Kurz seinen Kalender an den U-Ausschuss übermitteln muss. Bei der Befragung durch FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker wurde der Kanzler schließlich etwas ungehalten, als es auf das Thema Ibiza kam: „Jetzt platzt mir gleich der Kragen!“ Es sei die FPÖ gewesen, die wegen Ibiza die Koalition zum Platzen gebracht habe. Was die umstrittene Bestellung des FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo als Finanzvorstand der Casinos Austria angeht, so betonte Kurz mehrfach, dass er selbst sich nie für Sidlo starkgemacht habe. Ein Geplänkel gab es auch zwischen dem Kanzler und Ex-Journalist Brandstätter - Letzterer drohte wegen einer Aussage von Kurz sogar rechtliche Schritte an.