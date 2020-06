Die Gastfamilie jenes 25-Jährigen, der am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt war und dann am vergangenen Freitag in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist nun negativ getestet worden. Im Zuge des Contact-Tracing wurde jedoch ein Mitreisender des 25-Jährigen ausgeforscht, für den nun ein positives Testergebnis vorliegt, teilte das Land am Montag mit.