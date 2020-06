In den letzten Ferienwochen sollen Kinder mit Förderbedarf die Schulbank drücken. Das Konzept der Sommerschule stößt bei Familien und auch Lehramt-Studenten auf Erleichterung, einige Fragen bleiben aber offen. „Probleme bei der Betreuung der Schüler könnte es am Land geben“, so Studi-Vertreter Max Wagner.