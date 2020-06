Der 24-Jährige hatte die Kassen in den Gemeinden Bleiburg, Feistritz ob Bleiburg und Globasnitz aufgebrochen und das darin befindliche Geld entnommen. So viel Aufwand für so geringe Beute. Der 24-Jährige ist zu den Taten voll geständig. Jetzt muss er sich auch für den Sachschaden der Kunststoffkassen von 1200 Euro verantworten.