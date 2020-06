Geld allein, heißt’s immer wieder, spielt nicht Fußball. Sturm beweist das heuer hartnäckig. Denn seit den verblichenen Champions-League-Zeiten wurde nicht mehr so viel Geld in die Mannschaft gepulvert wie diese Saison, dennoch droht mit Rang sechs die schlechteste Platzierung seit der Konkurs-Saison ’06/07. Damals landeten die Schwarzen, die allerdings mit einem 3-Punkte-Abzug gestartet waren, auf Platz sieben.

Vorstand tagte

Das bittere Ende naht mit großen Schritten, nur mehr vier Spiele bleiben, um Hartberg abzufangen. Gestern tagte der Vorstand, eine eilig einberufene Krisensitzung war’s jedoch nicht. Der Absturz ins Tabellen-Niemandsland war selbstredend das bestimmende Thema. Zum sportlichen Scherbenhaufen samt allfälligen Konsequenzen wird sich die Klubspitze am Saisonende äußern, derweil steht Andreas Schicker an der medialen Front. „Solange die Chance auf Platz fünf lebt, spielen wir mit der stärksten Elf. Sollte das nicht mehr der Fall sein, kommen nur mehr jene zum Zug, die auch nächste Saison noch da sind“, sagt der Sportchef, der allen Widrigkeiten zum Trotz betont: „Wir kämpfen weiter, geben nicht auf.“

Aufatmen bei Hierländer

Doch bei Sturm hat der Teufel derzeit Junge. Neben dem gesperrten Duo Donkor und Balaj fehlt morgen in Wolfsberg auch Stefan Hierländer. Der Kapitän hatte beim 0:2 gegen LASK Glück im Unglück. „Nichts gerissen, aber alle Bänder überdehnt. Mal schauen, wie schnell es wieder geht.“ Während Sturm mit Martin Krienzer bis 2022 verlängerte, gibt’s Gerüchte um einen Kiteishvili-Abgang zu Fenerbahce. Schicker: „Ich bin mit seinem Berater in Kontakt. Laut dem gibt’s immer wieder lose Anfragen, aber nichts Konkretes.“