„Krone“: Wie sehen Sie derzeit die Lage in Schweden?

Dahlberg: Meine Schwester erzählt mir: „Händewaschen, desinfizieren, Abstand halten – sonst läuft alles normal.“ Aber Corona ist überall. Sie ist auch Musikerin, die Oper in Göteborg verkauft Karten in begrenzter Anzahl. Dort weiß auch keiner, wie es weitergeht.