Wer hat Zugriff auf meine Daten? Was passiert mit ihnen? Rund um die Stopp-Corona-App gab’s in den vergangenen Wochen große Unsicherheit und Bedenken. Mitten in diese Zeit geht nun die blockhealth GmbH aus Linz mit ihrer App Vivellio online. Sie ermöglicht das digitale Verwalten persönlicher Gesundheitsdaten.