Razborcan sieht eine einmalige Chance: „Es gibt ein Konzept, das in wenigen Jahren umgesetzt werden könnte. Ich appelliere an die Verantwortlichen in der Landesregierung, allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, Gespräche über die Realisierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten mit der Stadt Wien und dem Bund aufzunehmen.“