Rendi-Wagner: „Totalverrenkung“

Alles andere als Applaus erhielt Kogler für seine Ausführungen zum Thema Vermögenssteuern. SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner kritisierte vor allem Koglers ihrer Meinung nach ungenügende Haltung: „Macht die Notwendigkeit vom ÖVP-Standpunkt abhängig. Verteilungsgerechtigkeit per se scheint ihm also kein Anliegen zu sein.“ Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried ortete bereits am 19. Juni „Fehler“ der Regierung und kritisierte am Sonntag per Aussendung wie seine Chefin „extreme Verrenkungen“ Koglers.