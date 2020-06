In Steinberg am Rofan gegen Baum gekracht

Bereits kurz vor Mitternacht kam in Steinberg am Rofan der zweite 21-jährige Tiroler von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben frontal gegen einen Baum. „Dem Schwerverletzten gelang es noch, zu Fuß nach Hause zu gehen“, berichtet die Polizei. Dort versorgten ihn seine Angehörigen bis der Notarzt eintraf. Er wurde anschließend ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Da auch bei ihm ein Alko-Test positiv war, wurde ihm der Führerschein abgenommen. Sein Fahrzeug ist ebenfalls Schrott.