Wie auch in Wien: Dort soll das Konzept in der inneren Stadt schon ab Herbst Realität werden. Noch vor der anstehenden Wien-Wahl am 11. Oktober soll für „Kraftfahrzeuge inklusive Moped und Motorräder“ ein Einfahrverbot in die City gelten, wenn es nach Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und dem Vorsteher des ersten Bezirks Markus Figl (ÖVP) geht.