Der Steirer Matthias Schwab hat am Freitag bei schwierigen Bedingungen auf der zweiten Runde der Golf-Staatsmeisterschaften im GC Zell am See/Kaprun die Führung übernommen. Mit insgesamt 13 Schlägen unter Par lag er einen Schlag vor Vortags-Spitzenreiter Niklas Regner. Bernd Wiesberger hielt dank eines Eagle am vorletzten Loch bei 10 unter Par.