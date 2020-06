Im Oktober 2018 übernahm Melanie Hofinger im Alter von 25 Jahren die Veritas-Buchhandlung in Linz, weil diese sonst geschlossen worden wäre. Mittlerweile betreibt die Linzerin eine Zweigstelle in der Solar-City in Pichling und seit Jahresbeginn auch die Buchhandlung Neugebauer in der Landeshauptstadt, weil dort kein Nachfolger in Sicht war. Am 7. September eröffnet Hofinger nun gleich zwei weitere Buchhandlungen - in Mauthausen und in Lambach. „Ich will einen Gegenpunkt zu den Konzernen setzen, der Buchhandel kommt zwar verstaubt daher, aber er ist es nicht“, betont jene Frau, die am Montag ihren 27. Geburtstag feiert.