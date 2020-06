„Du bist wahlberechtigt, Maria! Tu as le droit de voter, Mathilde! Neked is van szavazati jogod, Balazs!“ Maria, Mathilde, Balazs und Tausende andere der rund 250.000 EU-Bürger in Wien staunten diese Woche nicht schlecht über die grüne Post. Auf sozialen Kanälen teilten sie freudig die Schreiben in ihren Nationalsprachen.