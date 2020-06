Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilte das Aus für die Beschränkungen am Donnerstag in Wien mitteilte. Spanien sei zwar in einem „enormen Ausmaß“ von der Pandemie betroffen gewesen, so Schallenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas. Umso mehr sei es „ein positives Zeichen“, dass die Reisefreiheit nun wieder gewährleistet werden kann.