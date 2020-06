Der Anästhesist am Uniklinikum Salzburg war auf Skiurlaub in Ischgl. Der Fall wurde auch bei einer Pressekonferenz in Salzburg am 15. März erörtert. Dort hieß es, der Mann zeige so gut wie keine Symptome. Er habe sich am Freitag, 13. März, freiwillig gemeldet, weil er eine Infektion befürchtet habe, nachdem bekannt geworden war, dass Personen, die seit 28. Februar im Paznauntal waren, 14 Tage zu Hause bleiben müssen.