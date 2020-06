Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat weltweit für heftige Proteste gesorgt und eine emotionale Debatte um strukturellen Rassismus entfacht. Eine, die sich seit mehreren Jahren politisch für die Rechte von Schwarzen in Österreich engagiert, ist SPÖ-Politikerin und stellvertretende Bezirkschefin der Wiener Innenstadt, Mireille Ngosso. Sie appelliert im krone.tv-Interview, bei diesem Thema jetzt nicht nachzulassen: „Es kann nicht nur bei dieser einen großen Demo bleiben. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen“, so die Mitveranstalterin der „Black Lives Matter“-Demo in Wien, bei der mehr als 50.000 Menschen teilgenommen haben.