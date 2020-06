In zwei Drittel der Fälle handelt es sich um Männer, mit häufig auch ernsthaften psychologischen Diagnosen. Fast immer sind das empathielose Narzissten, die starke Kränkungen erlitten haben und die ihre Wut auf Andere so zum Ausdruck bringen möchten – es damit Allen zeigen wollen. Dabei nehmen sie meist ganz bewusst in Kauf, dass Polizisten sterben könnten.