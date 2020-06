Der Brief der KUK-Unfallabteilung vom 15. Mai ist unter anderem an den - aktuell umstrittenen - Ärztlichen Direktor des KUK, Ferdinand Waldenberger, gerichtet. Es geht darum, dass im Zuge der Corona-Krise alle Turnusärzte von der Unfallchirurgie abgezogen wurden und mit danach wieder steigendem Patientenaufkommen auch eine vorübergehende Ersatzlösung mit Turnusärzten der Orthopädie nicht mehr gehe. Dann werde es „leider unausweichlich, während operativer Eingriffe außerhalb der Kernarbeitszeit die unfallchirurgische Versorgung (am KUK) zu sperren“, heißt es in dem Schreiben.