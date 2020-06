Die Regierungsspitze rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zum Abschluss der zweiten türkis-grünen Regierungsklausur am Dienstag die Aufstockung des Corona-Maßnahmenpakets um 19 Milliarden Euro verkündet. Insgesamt komme man damit bereits auf 50 Milliarden Euro. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach in Anlehnung an den „Wumms“ des deutschen Finanzministers Olaf Scholz von einem „Mega-Wumms“ (siehe Video oben). Die beschlossenen Maßnahmen sollen über den Sommer und Herbst bei den Betroffenen ankommen.