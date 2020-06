Arbeitslose: Einmalzahlung ist Rendi-Wagner zu wenig

Die von Türkis-Grün angekündigte Einmalzahlung von 450 Euro für Arbeitslose ist aus Rendi-Wagners Sicht zu wenig - stünden doch zahlreiche Arbeitslose vor einer „Existenzproblematik“ und auch „hoch Motivierte und super Ausgebildete finden in dieser schweren wirtschaftlichen Situation schwer einen Arbeitsplatz“. Auch aus wirtschaftlicher Sicht müsse man ihnen „mehr Geld in die Hand geben“, um den Konsum anzukurbeln. „Wenn man das nicht tut, wird die Wirtschaft nicht in die Höhe kommen.“