Heftige Kritik der Opposition an Einmalzahlung für Arbeitslose

Familien erhalten pro Kind einen Bonus in der Höhe von 360 Euro. Am heftigsten von der Opposition kritisiert wird die Einmalzahlung in der Höhe von 450 Euro für Arbeitslose. Wer zwischen Juli und September mindestens zwei Monate auf Jobsuche war, erhält Unterstützung. Erst später wurde vom Sozialministerium konkretisiert: Die Einmalzahlung geht auch an Personen, die Notstandshilfe beziehen; und die sogenannten Aufstocker, also jene, die zum Arbeitslosengeld auch Sozialhilfe beziehen, erhalten ebenfalls den vollen Betrag. Generell sollen weitere Pakete folgen.