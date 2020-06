Normalerweise begegnet man Kreuzottern in der Steiermark nur im Bergland. Deshalb dachte sich ein Radfahrer auch nichts dabei, als er eine bräunliche Schlange zu retten versuchte, die in Graz mitten auf der Straße lag. Zum „Dank“ biss ihm das Reptil in die Hand – der verletzte Sportler musste ins Krankenhaus.