Im Zuge der Corona-Krise ist es zunehmend schwieriger geworden, den Überblick zu bewahren, in welchen Ländern man aktuell mit Reisebeschränkungen rechnen muss. Die EU-Kommission bietet seit Montag eine Online-Plattform an, die in Echtzeit Informationen zur Reisefreiheit in EU-Ländern bereitstellt. „Re-open EU“ soll der Reisefreiheit und dem Tourismus in Europa damit einen „sicheren Neustart“ erlauben, heißt es seitens der Kommission.