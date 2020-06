Um 23.30 Uhr war der Tiroler in Innsbruck in westliche Richtung unterwegs, heißt es von der Polizei. Auf derselben Straße fuhr ein 43-jähriger Taxifahrer in die Gegenrichtung. „Der 53-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn“, schildern die Beamten, „und kollidierte mit dem Taxi.“