Der Verein strebt offenbar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Der Club will am Montag darüber informieren. Sportlich hat der Schritt keine Konsequenzen für die Roten Teufel. Der Deutsche Fußball-Bund hat den bei einem Insolvenzantrag vorgesehenen Neun-Punkte-Abzug wegen der Corona-Krise ausgesetzt. Der FCK ist mit 44 Punkten derzeit Tabellen-Zwölfter in der 3. Liga. Der Abstand zu einem Abstiegsrang beträgt sieben Zähler.