Bei Ausschreitungen im Zuge von Anti-Rassismus-Protesten sowie Kundgebungen rechtsextremer Gruppen in London sind am Wochenende mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Premier Boris Johnson deutete an, dass die Gewalt vor allem von rechten Demonstranten ausgegangen sei: „Rassistische Schlägereien haben kein Platz auf unseren Straßen.“