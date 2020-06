Nordkorea will nach Aussage der Schwester von Machthaber Kim Jong Un militärisch gegen Südkorea vorgehen. „Ich fühle, dass es höchste Zeit ist, mit den südkoreanischen Behörden zu brechen. Wir werden bald die nächste Aktion in Angriff nehmen“, so Kims einflussreiche Schwester Kim Yo Jong. „Es ist Zeit, sie heftig spüren zu lassen, was sie getan haben“, hieß es weiters aus Nordkorea.