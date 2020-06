Für den Verein geht’s um sehr viel. Der stärkere wirtschaftliche Druck bei Ried könnte am Ende für Klagenfurt sprechen, glaubt Greil. „Bei uns war der Aufstieg die ganze Saison kein Muss. Aber wir sind trotzdem besonders heiß drauf.“ Wenngleich seine Zukunft unsicher ist: „Mein Vertrag läuft am 31. Juli aus. Ob der Verein verlängern will, kann ich nicht sagen.“