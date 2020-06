18 Kilometer von der in Kremsmünster ansässigen Zentrale der Greiner AG entfernt schlägt das Herz des aerospace-Bereichs des weltweit agierenden Kunststoffverarbeiters. In der Emesbergstraße 33 in Pettenbach findet die Entwicklungsarbeit für neue Ideen für die Luftfahrtbranche statt. Der Bau von Mustern erfolgt im Almtal, die Serienproduktion dann an den anderen Standorten der aerospace-Sparte, die von der Krise in der Luftfahrt ebenfalls stark getroffen wurde.