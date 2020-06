Nur etwa ein Fünftel der Väter geht in Karenz

Dass ihr Modell der Elternschaft die Ausnahme ist, weiß die Familie Schwarz. Laut Zahlen des Bundeskanzleramts gingen 2018 in der Steiermark nur 18,6 Prozent des Väter mindestens zwei Monate in Karenz. Und wenn sie gehen, dann tendenziell kürzer: Nur fünf Prozent alle Kinderbetreuungsgeld-Tage in Österreich nutzen Männer.