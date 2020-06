Ausgerechnet am Faschingsdienstag, 25. Februar, gibt es den ersten Corona-Alarm in Tirol und somit auch österreichweit: Ein italienisches Pärchen wird positiv getestet. Die Folge: Das Hotel Europa in Innsbruck, in dem die Frau angestellt ist, wird geschlossen. Wenige Tage darauf gibt es Meldungen darüber, dass sich isländische Skiurlauber in Ischgl infiziert haben sollen. Die Reaktion des Landes Tirol: „Die Ansteckung erfolgte im Flugzeug!“