Bei einer Partnerkonferenz am Donnerstag bot Snap sein erweitertes Arsenal für App-Entwickler in dem Bereich dar. Dazu gehört die Funktion „Local Lenses“, bei der gesamte Straßenzüge in 3D eingescannt werden, um auf Basis dieser Modelle Erlebnisse in erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) zu ermöglichen.