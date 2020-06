Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! Schon seit vielen Jahren bieten die GrazGuides Führungen für Einheimische an. In der Zeit nach Corona, wo der Tourismus sich noch lange nicht erholt hat, sind sie die wichtigste Zielgruppe. Die „Krone“ ging mit David Zottler auf Streifzug durch die Murvorstadt.