Westbalkan und Nahost

Angesichts verstärkter amerikanischer Bemühungen am Westbalkan und im Nahen Osten hätten die Außenminister auch über die Notwendigkeit der Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Serbien und dem Kosovo gesprochen. Im Vorfeld des EU-Außenministerrats am Montag, bei dem Pompeo per Video zugeschaltet wird, sei zudem der Nahostfriedensprozess und der Entschließungsantrag des österreichischen Nationalrats zur Hisbollah erörtert worden.