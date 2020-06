Trotzdem warnte der 46-Jährige vor verfrühter Euphorie: „Wir dürfen jetzt nicht zu stolz sein, sondern müssen weiter dranbleiben.“ Bereits am Sonntagabend (19.30 Uhr) kommt es in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim zum Duell mit dem nur noch auf Platz vier stehenden Vizemeister LASK. Szoboszlai will auch gegen die Linzer glänzen. „Ich bin glücklich, dass ich meiner Mannschaft mit drei Toren helfen konnte. Ich hoffe aber, es kommt noch mehr“, sagte der Ungar nach seinem Triplepack in Graz.