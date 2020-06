23 Prozent der schriftlichen Mathe-Prüfungen an den AHS in Salzburg fielen negativ aus. Im derzeitigen Bundesländer-Vergleich belegt Salzburg den vorletzten Platz. Österreichweit fielen heuer 21 Prozent der Mathematik-Klausuren an den Gymnasien negativ aus. 2019 lagen die AHS-Maturanten mit einer Negativquote von 15 Prozent über dem Österreich-Schnitt (11 Prozent) in Mathematik. Auch 2018 wurden die Salzburger-Klausuren besonders oft negativ benotet. Aufgrund der Krise fließt heuer die Note des Jahreszeugnis in die Maturanote mit ein.