Jene beiden Männer, die am Freitag eine Bank in Wien-Favoriten ausgeraubt haben sollen, sind in Ungarn geschnappt worden. Die ungarische Polizei berichtete am Mittwoch, dass die tatverdächtigen Serben am Samstag an der ungarisch-serbischen Grenze festgenommen worden seien. Die Wiener Polizei bestätigte, dass es sich um die gesuchten Räuber handelt.