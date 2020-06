„Wunder in Miami“

„Das Wunder ist in Miami entstanden“ Und wie wird die Kleine heißen? „Wir haben beide Favoriten-Namen, wenn wir sie sehen, wissen wir, welcher passt. Das Wunder ist in Miami entstanden, und deshalb sind wir ein bisserl am Hollywood-Trip. Vielleicht wird ihr zweiter oder dritter Name deshalb Miami werden.“ Und wann landet Miami? „Auf den Entbindungstermin bin ich extrem stolz! Es ist der 26. Oktober, der österreichische Nationalfeiertag.