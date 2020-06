Fataler Alpinunfall am Montagnachmittag in Kundl im Tiroler Unterland: Ein 71-Jähriger stürzte bei einer Wanderung in steilem Gelände und blieb bewusstlos liegen. Als der Pensionist nach einiger Zeit wieder zu sich kam, schlug er selbst Alarm. Nach der Taubergung wurde der schwer verletzte Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.