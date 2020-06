Sonnenschein und steigende Temperaturen sind speziell in Richtung der Wochenenden ein Turbo für die Corona-Infektionsfälle in Österreich. Begleitend kletterten die „Corona-Einsätze“ der Polizei in ganz Österreich etwa am vergangenen Freitag und Samstag im Vergleich zu den Tagen unter der Woche sprunghaft an.