Urlaube, Luxuskleidung, feines Essen – Dinge, die viel Geld kosten. Obwohl sie es sich nicht leisten konnte, gönnte sich eine Steirerin (44) all diese Feinheiten. Die dafür nötigen finanziellen Mittel zwackte sie bei ihrem Arbeitgeber ab – in Summe rund 135.000 Euro! Vor dem Schöffensenat in Graz gab sie die Taten zu.