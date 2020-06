Großalarm gab es für die Feuerwehren im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ). Im Perlmooser Zementwerk in Mannersdorf war aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule stieg mehr als 100 Meter hoch in den Himmel. Und auch in Hornstein mussten die Florianis zu einem Einsatz ausrücken.