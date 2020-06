Seit Josef Dygruber 1995 den Geschirrspülmittel-Hersteller claro gegründet hat, ist das Unternehmen am BWT-Gelände in Mondsee eingemietet. Der Wasserfilter-Spezialist BWT ist mittlerweile eine große Nummer, braucht Platz - auch claro will die Weichen für die Weiterentwicklung stellen, suchte schon länger nach einem Standort. „Ich hab’ mich intensiv vor der Haustür umgesehen, in Mondsee, in Zell am Moos oder Oberwang, aber ich bin nicht fündig geworden“, erzählt Dygruber, der nun mit claro auf das ehemalige Sony-Gelände nach Anif in Salzburg übersiedelt.