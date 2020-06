Es wird immer gruseliger! In Braunau am Inn treibt ein Vogelhasser sein Unwesen. Seit 19. Mai wurden insgesamt neun teils verstümmelte Tiere gefunden, zuletzt eine mit einem Holzstock gepfählte Ente. Der Tierhasser hat auch zwei Baby-Schwäne am Gewissen, denen er aus purer Lust am Töten die Hälse abgedreht hatte.