Ein Abgang des US-Amerikaners sei aber „aktuell kein Thema“, erklärte Freund am Sonntag vor dem Gastspiel in Hartberg gegenüber Sky. „Jesse hat einen längerfristigen Vertrag, die Entscheidung liegt ganz klar bei uns.“ In Dortmund ist der derzeitige Trainer Favre umstritten, mit Marsch habe aber „noch niemand gesprochen“, betonte Freund.