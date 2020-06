In der Halbzeitpause waren die Gemüter noch immer erhitzt. „In der Halbzeit sah ich Ronaldo verzweifelt in der Umkleidekabine, den Tränen nahe. Er sagte: ‘Ich gebe mein Bestes und er kritisiert mich immer‘“, so Modric. Danach kam Mourinho herein und forderte mehr Verantwortung vom Portugiesen: „Beide schaukelten sich so hoch, dass nur die Teamkollegen verhinderten, dass ein richtiger Kampf entstand.“ Nach der Saison musste Mourinho die „Königlichen“ verlassen …