Nach der Anti-Rassismus-Demo mit 50.000 Teilnehmern in Wien will Gesundheitsminister Rudi Anschober künftig bei Großkundgebungen einen besseren Corona-Pandemieschutz sicherstellen. Anschober zeigte sich in einer Stellungnahme am Freitag aber gleichzeitig erfreut darüber, „dass so viele Menschen gegen Rassismus aktiv werden und ihren Beitrag leisten für eine gerechte und faire Gesellschaft.“